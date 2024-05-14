Режиссера Романа Полански оправдали по делу о клевете

Роман Полански (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански по делу о клевете против актрисы Шарлотты Льюис, сообщил телеканал BFMTV.

Льюис подала иск против Полански после того, как тот в интервью Paris Match в 2019 году обвинил ее во лжи. Сама актриса тогда обвиняла Полански в изнасиловании.

Судьям не пришлось устанавливать, имел ли место факт изнасилования, уточняет канал. Они принимали решение по вопросу, злоупотребил ли 90-летний Полански свободой слова в интервью Paris Match.

В 2010 году во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале Льюис сказала, что на нее напали во время кастинга, который проходил в доме Полански в Париже в 1983 году. Тогда актрисе было 16 лет. Режиссер назвал эти слова «гнусной ложью».

В марте 2024 года на суде с Полански актриса заявила, что против нее устроили «клеветническую кампанию», которая «почти разрушила» ее жизнь.

«Я бы предпочла ничего не говорить. Сегодня, если женщина придет и расскажет мне, что ее изнасиловали, и спросит, стоит ли ей об этом рассказать, я ей говорю: нет, подведите черту под всем этим, живите дальше», — сказала 56-летняя Льюис.

Шарлотта Льюис — не первая женщина, которая обвиняет Полански в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Ранее с подобными обвинениями в адрес режиссера выступали модель Саманта Геймер, актриса Рената Лангер, а также художница Марианна Барнард. Все женщины утверждали, что преступления произошли в 1970-х годах. Полански провел несколько месяцев в тюрьме из-за обвинений в домогательствах.

Полански — лауреат премии «Оскар» как лучший режиссер (2003, за фильм «Пианист»), награды «Золотой Глобус» и других международных премий. Среди других его известных работ — фильмы «Ребенок Розмари» (1968), «Отвращение» (1965), «Китайский квартал» ( (1974).