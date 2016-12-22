В США начали новое расследование по обвинению Полански в домогательствах

Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) в Калифорнии начал новое расследование в отношении режиссера Романа Полански по обвинению в домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Ранее гражданка США, художница Марианна Барнард пожаловалась на домогательства режиссера в 1975 году, когда ей было десять лет. Женщина заявила об этом в полицию в октябре 2017 года. Барнард разместила в интернете петицию с призывом исключить Полански из американской Академии киноискусства, которую поддержали уже более 16 тыс. человек. Она отметила, что следит за обвинениями женщин в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которые жаловались на домогательства с его стороны.

84-летний Полански отвергает обвинения Барнард и передал через своего представителя, что «ничего не знает о ней».

Джош Рубинштейн, директор по связям с общественностью департамента полиции, заявил, что полиция займется расследованием подобных претензий, несмотря на истекший срок давности. Из-за установленных ограничений в штате Калифорния за случаи сексуального насилия в отношении детей, произошедшие до 1992 года, нельзя привлечь к уголовной ответственности.

По данным LA Times, Полански сбежал из США в 1977 году до вынесения приговора в Верховном суде Лос-Анджелеса по делу о связи с 13-летней девочкой.

Режиссер и продюсер Роман Полански ​родился в семье польских евреев в Париже, вырос в Польше. Он работал преимущественно в Великобритании, США и Франции. В 2002 году получил «Оскар» за режиссерскую работу в фильме «Пианист». Среди его известных работ фильмы «Ребенок Розмари» (1968), «Отвращение» (1965), «Китайский квартал» ((1974) получил премию «Золотой глобус» за режиссуру) и другие.