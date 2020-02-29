Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер»

Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse). Об этом сообщается на странице премии в Facebok.

Кроме того, Полански получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. «Офицер и шпион» также удостоился статуэтки в категории «Лучший дизайн костюмов». Всего фильм был номинирован на 12 премий.

Сам Полански не принял участия в церемонии. Это связано с обвинениями в изнасилованиях, которые были выдвинуты против режиссера в 2017 году. Тогда две женщины обвинили Полански в изнасилованиях в 1972 и в 1977 году, однако позже одна из них сама же попросила закрыть дело. Из-за противоречивой репутации режиссера феминистические организации выступили против номинаций фильма Полански и угрожали устроить протесты на церемонии вручения кинопремии.

Фильм «Офицер и шпион» рассказывает о так называемом «деле Дрейфуса», когда в конце XIX века офицера еврейской национальности Альфреда Дрейфуса несправедливо обвинили в шпионаже и госизмене в пользу Германии. Ранее фильм уже получил награду Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) на Венецианском фестивале.