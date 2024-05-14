Песков: перестановки в Минобороны не приведут к дезорганизации армии

В Кремле не увидели рисков для армии из-за перестановок в Минобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Назначение нового главы Минобороны России и задержания двоих сотрудников министерства не приведут к дезорганизации работы Вооруженных сил. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать мнение о том, что перестановки в Минобороны могут нарушить управление российскими войсками и сыграть на руку Вооруженным силам Украины. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле не опасаются такого развития событий.

Президент Владимир Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны и предложил назначить на этот пост бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу указом Путина назначен секретарем Совета безопасности. По словам Пескова, он также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая подчиняется президенту.

В конце апреля по обвинению в получении взятки в 1,185 млрд руб. арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра отстранили от должности, он не признал вину.

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере 14 мая арестовали начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По данным Следственного комитета, в 2021–2023 годах Кузнецов, который тогда был начальником восьмого управления Генштаба, получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу». В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и «предметы роскоши».