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Росавиация опровергла «сделку» с авиакомпаниями о полетах в Элисту

Росавиация опровергла обещание спрямить рейсы в обмен на полеты в Элисту
Элиста
Элиста (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Информация, что авиакомпаниям предложили «спрямить» рейсы в Сочи, ОАЭ и Египет в обмен на запуск полетов в Элисту, не соответствует действительности. Об этом заявили РБК в пресс-службе Росавиации.

«У аэропорта Элисты хороший потенциал для роста на фоне развития внутреннего туризма в Калмыкии. Поэтому авиакомпании приняли решение летать в Элисту», — заявили в ведомстве. В Росавиации также отметили, что до временного закрытия элистинского аэропорта полеты оттуда в Москву пользовались у пассажиров повышенным спросом.

Ранее источник «Коммерсанта», близкий к Минтрансу, рассказал, что Red Wings и «Аэрофлот» решили запустить рейсы в Элисту из-за предложения Росавиации «спрямить ряд южных маршрутов». Другой источник издания пояснил, что речь идет о сокращении времени полетов в Сочи, ОАЭ и Египет. По мнению собеседника «Коммерсанта», Элиста «не самый интересный» для перевозчиков маршрут и те вряд ли рассчитывают на значительный пассажиропоток.

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Элисты откроют для полетов
Общество
Аэропорт Элисты

По итогам 2021 года пассажиропоток в аэропорту Элисты составил 97 тыс. человек. До февраля 2022-го тот обслуживал рейсы «Азимута», «Руслайна» и Utair в Москву, Минводы, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также в Закавказье. После начала российской военной операции на Украине аэропорт временно закрыли. В мае 2024 года Росавиация объявила, что тот возобновит работу с 28 мая.

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Теги
Росавиация Элиста Авиакомпании Аэрофлот Red Wings

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Для сдачи в аренду

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