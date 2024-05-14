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Технологии и медиа ,  
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Оборот пиратских онлайн-кинотеатров в России упал до минимума за пять лет

F. A. C. C.: оборот пиратских онлайн-кинотеатров в России упал на 16% за год
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Оборот пиратской видеопродукции в России с 2018 года снизился в 2,2 раза, в 2023 году он составил $38 млн. Такие данные приведены в пресс-релизе разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями компании F. A. C. C. T. (есть у РБК).

Аналитики подсчитали, что доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают падать пять лет подряд: с $87 млн в 2018 году до $38 млн в 2023 году.

По данным компании, за прошлый год нелегальные распространители видеоконтента потеряли 16% своих доходов, несмотря на то, что на те же 16% выросло число пиратских доменов. Этому способствовали успешная блокировка пиратских сайтов, падение стоимости рекламы на таких ресурсах и отток зрителей в легальные онлайн-кинотеатры, считают эксперты.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Всего в прошлом году функционировало порядка 80 тыс. пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом (на 11 тыс. ресурсов или на 16% больше, чем в 2022 году). Пиратский контент был размещен на сайтах в 82% случаев, в социальных сетях и мессенджерах — в 12%, а в 6% случаев был загружен на хостинги.

По данным аналитиков F. A. C. C. T., у пиратов заметно снизились доходы — цена за 1000 показов в рекламной кампании составила $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 году. Также и трафик поиска пиратских сайтов снизился на 10%, а на легальные стриминговые сервисы на те же 10% вырос.

Вместе с тем эксперты отметили дополнительные инструменты получения нелегального дохода от видеопроката — развитие студий «альтернативного» озвучивания. Неофициальный перевод актуален «в связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены на российском рынке», обратили внимание в компании. Так, в прошлом году в стране работали не менее 50 студий перевода и озвучания, связанные с индустрией онлайн-пиратства.

В прошлогоднем отчете агентства InterMedia «Экономика культуры России», который изучил РБК, отмечалось, что выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 70%, а оборот легальных сервисов почти не изменился.

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