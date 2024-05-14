Под Волгоградом повреждено 300 м железной дороги из-за схода поезда

В Волгоградской области повреждено 300 м железной дороги после схода поезда

Порядка 300 метров железнодорожного полотна повреждены в результате схода с рельсов поезда и вспыхнувшего после пожара в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В результате схода железнодорожного состава повреждено почти 300 метров полотна», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 14 мая вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Котлубань из-за «вмешательства посторонних лиц». Позднее на месте происшествия вспыхнул пожар — загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон. Огонь потушили за несколько часов.

С рельсов сошли 14 из 70 вагонов товарного поезда, девять опрокинулись, уточняет ТАСС. Движение на участке временно перекрывали. Из-за этого задержались два поезда: № 89 — из Волгограда в Санкт-Петербург и № 90 — из Петербурга в Волгоград.

В начале мая электровоз грузового поезда сошел с рельсов на станции Куберле в Ростовской области. По данным прокуратуры, никто не пострадал. Следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).