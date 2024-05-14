В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар
В районе поселка Самофаловка Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в Городищенском районе поступило в пожарно-спасательную службу в 01:55 14 мая.
«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано в 03:38, погибших и пострадавших нет. В МЧС добавили, что причина пожара устанавливается.
14 мая в 1:15 мск вагоны грузового поезда сошли с рельсов в районе ж/д станции Котлубань в Волгоградской области. В пресс-службе Приволжской железной дороги уточнили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».
В итоге движение по железной дороге близ станции было приостановлено, произошли задержки нескольких поездов.
Около 5:10 часов движение поездов было восстановлено по одному пути. «Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда», — сообщили в РЖД.
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