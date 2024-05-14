 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар

МЧС: после схода поезда с рельсов в Волгоградской области произошел пожар

В районе поселка Самофаловка Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в Городищенском районе поступило в пожарно-спасательную службу в 01:55 14 мая.

«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 03:38, погибших и пострадавших нет. В МЧС добавили, что причина пожара устанавливается.

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства
Общество

14 мая в 1:15 мск вагоны грузового поезда сошли с рельсов в районе ж/д станции Котлубань в Волгоградской области. В пресс-службе Приволжской железной дороги уточнили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».

В итоге движение по железной дороге близ станции было приостановлено, произошли задержки нескольких поездов.

Около 5:10 часов движение поездов было восстановлено по одному пути. «Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда», — сообщили в РЖД.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Теги
Волгоградская область сход с рельсов Пожар Движение поездов МЧС РЖД

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Общество
СК назвал возможную причину схода вагонов с рельсов под Красноярском
Общество
Как выглядят сошедшие с рельсов грузовые вагоны в Забайкальском крае
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Над Белгородской областью сбили 25 снарядов Vampire Политика, 07:45
OpenAI представила новую версию нейросети GPT-4o Технологии и медиа, 07:43
В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар Общество, 07:30
Мэр Белгорода рассказал о последствиях нового обстрела города Политика, 07:16
Черный закат. Почему западные компании массово покидают Африку Pro, 07:02
Доля российских брендов на Lamoda достигла 45% Бизнес, 07:02
Глава Lamoda — РБК: «Это не просто носки за ₽200, а образы» Технологии и медиа, 07:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харькове прогремел взрыв Политика, 06:27
Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности Политика, 06:09
В твороге некоторых производителей нашли «мясной клей» Общество, 06:02
В Думу внесут закон о праве проверять загранпаспорт у россиян с гостайной Общество, 05:57
Reuters сообщил о приезде Блинкена в Киев Политика, 05:54
В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства Общество, 05:42
ТАСС сообщил об угрозе уголовного дела против Андрея Макаревича Политика, 05:31