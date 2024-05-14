МЧС: после схода поезда с рельсов в Волгоградской области произошел пожар

В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар

В районе поселка Самофаловка Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в Городищенском районе поступило в пожарно-спасательную службу в 01:55 14 мая.

«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 03:38, погибших и пострадавших нет. В МЧС добавили, что причина пожара устанавливается.

14 мая в 1:15 мск вагоны грузового поезда сошли с рельсов в районе ж/д станции Котлубань в Волгоградской области. В пресс-службе Приволжской железной дороги уточнили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».

В итоге движение по железной дороге близ станции было приостановлено, произошли задержки нескольких поездов.

Около 5:10 часов движение поездов было восстановлено по одному пути. «Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда», — сообщили в РЖД.