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Военная операция на Украине ,  
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Британия запланировала передать Украине лазерное оружие

Шаппс: Британия запланировала передать Украине лазерное оружие DragonFire
Сюжет
Военная операция на Украине
Бесшумный лазерный луч, способный прожигать металл с высокой точностью, может быть поставлен на Украину до принятия на вооружение в Британии, допустил британский министр обороны. Москва видит в поставках оружия признаки эскалации
Фото: British Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: British Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания планирует принять на вооружение лазерное оружие DragonFire к 2027 году и работает над отправкой этой системы Украине, даже если работу над ней не успеют полностью завершить. Об этом сообщил британский министр обороны Грант Шаппс, передает The Telegraph.

Шаппс отметил, что это оружие пока не готово к применению на поле боя, но оно потенциально подойдет для использования в конфликте между Россией и Украиной. «Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, возможно, получили его», — сказал министр.

DragonFire планируют передать британской армии для испытаний примерно через полгода, в сентябре.

Британия запланировала передать Украине лазерное оружие
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DragonFire работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт (общая мощность — 55 кВт) и их усиления с помощью системы зеркал.

Лазерный луч невидим и бесшумен, так как длина волны света составляет примерно один микрон и близок к инфракрасному спектру света. Луч движется со скоростью света, его дальность еще засекречена, но уже известно, что он моментально превращает металлическую поверхность в плазму с температурой 3000 °С и может за секунды прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие. По данным властей, лазерный луч способен поразить монету на расстоянии километра.

Систему разрабатывают в британской оборонной лаборатории Портон-Дауна (DSTL) преимущественно для уничтожения дронов, использование которых стало новой вехой в современных вооруженных конфликтах, как показали бои на Украине и Ближнем Востоке, отмечает издание.

Разработчики рассчитывают, что лазер снизит стоимость уничтожения воздушных целей из-за высокой стоимости запуска ракет-перехватчиков. По подсчетам министерства, стоимость одного «выстрела» из DragonFire составляет менее $13, при этом за десять секунд затрачивается столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя.

В январе система прошла первые испытания, их признали успешными. Минобороны не раскрыло детали испытаний, но The Times писала, что лазерный луч «стрелял» с расстояния в несколько километров.

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Технологии и медиа
Фото:Jin Liwang / Global Look Press

Киев заинтересован в получении DragonFire. Как рассказали украинские собеседники Newsweek, «экономически эффективный» способ уничтожения беспилотников — именно то, что нужно Киеву на фоне нехватки боеприпасов. В Верховной раде также выражали готовность в проведении тестирований системы на территории Украины, но Лондон в марте отмечал, что не планирует направлять туда это оружие на испытания.

Российский президент Владимир Путин в ноябре 2021 года говорил о важности развития и внедрения технологий, которые позволят создать лазеры повышенной мощности. В прошлом сентябре он объявил о работе в России над оружием «на новых физических принципах».

Российские власти требуют перестать снабжать армию Украины оружием, а осуществляющие поставки страны они считают вовлеченными в конфликт. Прежде передачу Киеву более современных систем оружия Москва связывала с увеличением эскалации.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Украина лазерное оружие
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