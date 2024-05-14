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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове произошел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сейчас выясняем: удар был по Харькову или по его окрестностям. Будьте осторожны!» — написал он в телеграм-канале.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.

В Харькове вновь прозвучали взрывы
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В Харьковской области на фоне наступления российских войск началась эвакуация. Утром 13 мая глава военной администрации Олег Синегубов сообщил, что всего удалось эвакуировать более 5,7 тыс. человек. Накануне ВСУ объявили о переброске резервов на это направление.

11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день еще четырех: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство заявило об улучшении тактического положения близ Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое.

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Харьков взрывы

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сохранить сбережения

На будущее

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