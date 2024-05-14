Немецкий H&K будет производить автоматы под «советский» калибр для ВСУ
Немецкая компания Heckler & Koch, занимающаяся производством оружия, будет делать для Украины автоматы, которые можно будет применять с патронами «советского» калибра, пишет Welt. Представитель H&K подтвердил изданию эту информацию.
Heckler & Koch, которая также поставляет вооружение бундесверу (Вооруженные силы Германии), столкнулась с низкими показателями по продажам и прибыли и решила предложить свою продукцию Украине.
В связи с этим компания планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него «автоматы Калашникова и автоматы других калибров бывшего Варшавского договора», отмечает Welt.
В декабре 2023 года глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о планах начать производство танков на Украине с 2024 года. Глава компании уточнил, что новые заводы для этого строиться не будут, планируется арендовать, переоборудовать и эксплуатировать существующие на Украине заводы.
Первой техникой Rheinmetall, производство которой будет локализовано на Украине, станут бронетранспортеры Fuch и Lynx. Немецкая сторона планирует заключить контракты не позднее начала 2024 года и выпустить первый Fuch примерно за шесть-семь месяцев, а Lynx — за 12–13 месяцев, рассказал Паппергер.
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