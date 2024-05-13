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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила, что Запад не интересует будущее украинцев

Представитель МИДа Захарова: будущее украинцев мало волнует Запад
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

НАТО использует Украину в своих антироссийских интересах, будущее граждан страны мало волнует Запад, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария.

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что в случае поражения Украины в стране «нечего будет восстанавливать».

«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — прокомментировала Захарова слова Столтенберга.

В НАТО заявили, что при поражении Украины «нечего будет восстанавливать»
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Генсек НАТО заявил, что предотвратить дальнейший ущерб Украине намного дешевле, чем восстановить ее, поэтому необходима дальнейшая военная помощь. В начале февраля власти Украины оценили прямой ущерб от военных действий в $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн.

Российские власти осуждают западные государства за помощь Украине и считают, что поставки вооружений Киеву делают их участниками конфликта.

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Мария Захарова Запад Украина НАТО МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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