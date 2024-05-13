Захарова заявила, что Запад не интересует будущее украинцев
НАТО использует Украину в своих антироссийских интересах, будущее граждан страны мало волнует Запад, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария.
Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что в случае поражения Украины в стране «нечего будет восстанавливать».
«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — прокомментировала Захарова слова Столтенберга.
Генсек НАТО заявил, что предотвратить дальнейший ущерб Украине намного дешевле, чем восстановить ее, поэтому необходима дальнейшая военная помощь. В начале февраля власти Украины оценили прямой ущерб от военных действий в $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн.
Российские власти осуждают западные государства за помощь Украине и считают, что поставки вооружений Киеву делают их участниками конфликта.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками