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Политика ,  
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Правительство не поддержало снижение штрафов за рекламу без маркировки

Правительство раскритиковало идею снизить штрафы за рекламу без маркировки
Фото: fizkes / Fotodom / Shutterstock
Фото: fizkes / Fotodom / Shutterstock

Правительство не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова о снижении в десять раз штрафов за распространение интернет-рекламы без маркировки, говорится в отзыве кабинета, с которым ознакомился РБК.

Даванков направил законопроект в феврале. Его разработку он объяснил тем, что введенные в 2023 году штрафы избыточны. Он указал, что были введены одинаковые штрафы и для миллионников, и для начинающих блогеров.

Штраф за невыполнение требования о маркировке рекламы установили федеральным законом в июне 2023 года, в силу это требование вступило 1 сентября 2023 года. За нарушение физлица могут получить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., должностные лица — до 200 тыс., а юридические — от 200 тыс. до 500 тыс. Также предусмотрен штраф за неверную передачу информации в Единый реестр интернет-рекламы. За такое нарушение физлицо может быть оштрафовано на 10–30 тыс. руб., должностное — до 100 тыс., а юрлицо — на 200–500 тыс.

Депутат предлагал выдавать предупреждение при первом нарушении требования о маркировке, а также снизить максимальные штрафы: для физлиц — до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., а для юрлиц — до 50 тыс.

В правительстве отметили, что Административный кодекс предполагает возможность индивидуализации административного наказания в зависимости от личности виновного, его имущественного положения, характера совершенного им правонарушения и прочих обстоятельств дела, а также другие механизмы, позволяющие назначить административный штраф в меньшем размере, чем установлено. К тому же существует возможность освободить виновного от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, указали в правительстве.

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Фото:Сергей Зимин / РБК

В кабмине отметили и отсутствие в материалах к законопроекту анализа правоприменительной практики, который указывал бы на избыточность и несоразмерность установленных штрафов. В итоге правительство сочло предлагаемые изменения необоснованными.

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Теги
маркировка реклама правительство штрафы Кодекс об административных правонарушениях
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