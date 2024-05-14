 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Россияне признались, что стесняются говорить за границей не по-русски

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Большинство россиян (63%) испытывают стеснение при общении на иностранном языке в путешествиях, следует из результатов опроса сервиса путешествий МТС Travel и онлайн-школой Skyeng (есть у РБК).

Так, во время поездок на английском языке разговаривают почти треть опрошенных (34%), а 65% предпочитают не переходить на иностранные языки и говорят по-русски, в том числе из-за стеснения. Чаще всего путешественники чувствуют неловкость по причине отсутствия разговорной практики, общей неуверенности в знании иностранного языка и страха быть непонятым.

Однако в итоге большинству опрошенных (87%) удается справиться со стеснением говорить на иностранном языке. Из них 46% начинают чувствовать себя уверенно после первого разговора с местными жителями, а 41% адаптируются спустя несколько дней. У 13% это неприятное чувство не проходит.

Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам
Общество
Фото:Александр Аксаков / Getty Images

Лучше всего к условиям новой языковой среды приспосабливаются респонденты в возрасте 35–44 лет и 25–35 лет. Они могут поддержать короткий разговор с местными и реже других ощущают дискомфорт при общении на иностранном языке.

Большинство респондентов положительно оценили влияние путешествий на изучение языка: 26% рассказали, что повысили общий уровень своих знаний за счет погружения в среду, столько же опрошенных узнали много новых слов и фраз. Еще 18% стали чувствовать себя увереннее после общения с носителями языка. При этом 20% считают, что зарубежные поездки никак не повлияли на их языковые знания.

Опрос, проведенный сервисом Onetwotrip весной 2023 года, показал, что почти треть россиян (27,7%) тратят на путешествие от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека. Около 70% респондентов отнесли покупку билетов и оплату проживания к основным затратам в рамках бюджета.

Подавляющее большинство участников опроса (около 90%) рассказали, что в путешествиях питаются в основном в кафе и ресторанах. 87,6% в поездках посещают музеи и покупают экскурсии, а 62% опрошенных назвали неотъемлемой частью отпуска шопинг.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Теги
Опрос соцопрос иностранные языки английский язык путешествия Исследование

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Доля россиян с оценкой зарплаты «не хватает» выросла до 45%
Общество
Самых счастливых на работе россиян обнаружили в Омске и Екатеринбурге
Общество
Эксперты оценили долю россиян, готовых на снижение зарплаты ради удаленки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности Политика, 06:09
В твороге некоторых производителей нашли «мясной клей» Общество, 06:02
В Думу внесут закон о праве проверять загранпаспорт у россиян с гостайной Общество, 05:57
Reuters сообщил о приезде Блинкена в Киев Политика, 05:54
В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства Общество, 05:42
ТАСС сообщил об угрозе уголовного дела против Андрея Макаревича Политика, 05:31
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 05:04
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Россияне признались, что стесняются говорить за границей не по-русски Общество, 05:01
МГУ отчислил поддерживавшего ВСУ студента из Одессы Общество, 04:58
Антонов назвал для США последствия запрета на импорт урана из России Политика, 04:39
«Фонтанка» сообщила о назначении экс-главкома ВМФ начальником академии Общество, 04:26
Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских Общество, 03:59
Авиакомпаниям предложили «спрямить» рейсы в Сочи и ОАЭ за полеты в Элисту Общество, 03:51
Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Кузнецова Политика, 03:21