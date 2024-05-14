Россияне признались, что стесняются говорить за границей не по-русски

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Большинство россиян (63%) испытывают стеснение при общении на иностранном языке в путешествиях, следует из результатов опроса сервиса путешествий МТС Travel и онлайн-школой Skyeng (есть у РБК).

Так, во время поездок на английском языке разговаривают почти треть опрошенных (34%), а 65% предпочитают не переходить на иностранные языки и говорят по-русски, в том числе из-за стеснения. Чаще всего путешественники чувствуют неловкость по причине отсутствия разговорной практики, общей неуверенности в знании иностранного языка и страха быть непонятым.

Однако в итоге большинству опрошенных (87%) удается справиться со стеснением говорить на иностранном языке. Из них 46% начинают чувствовать себя уверенно после первого разговора с местными жителями, а 41% адаптируются спустя несколько дней. У 13% это неприятное чувство не проходит.

Лучше всего к условиям новой языковой среды приспосабливаются респонденты в возрасте 35–44 лет и 25–35 лет. Они могут поддержать короткий разговор с местными и реже других ощущают дискомфорт при общении на иностранном языке.

Большинство респондентов положительно оценили влияние путешествий на изучение языка: 26% рассказали, что повысили общий уровень своих знаний за счет погружения в среду, столько же опрошенных узнали много новых слов и фраз. Еще 18% стали чувствовать себя увереннее после общения с носителями языка. При этом 20% считают, что зарубежные поездки никак не повлияли на их языковые знания.

Опрос, проведенный сервисом Onetwotrip весной 2023 года, показал, что почти треть россиян (27,7%) тратят на путешествие от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека. Около 70% респондентов отнесли покупку билетов и оплату проживания к основным затратам в рамках бюджета.

Подавляющее большинство участников опроса (около 90%) рассказали, что в путешествиях питаются в основном в кафе и ресторанах. 87,6% в поездках посещают музеи и покупают экскурсии, а 62% опрошенных назвали неотъемлемой частью отпуска шопинг.