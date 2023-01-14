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Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам

Россияне среди претензий к российским курортам назвали цены и состояние снимаемого жилья
Фото: Александр Аксаков / Getty Images
Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Около 40% россиян считают, что сервис на российских курортах имеет много недостатков, из них больше половины (66%) недовольны высокими ценами на жилье, 43% — состоянием снимаемого жилья и отелей. При этом 53% россиян отмечают, что в целом сервис их устраивает. Это следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и сервисом бронирования туров «Большая страна» (есть у РБК).

Опрос проводился в декабре 2022 года среди 1238 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Среди других претензий участников опроса — проблемы с транспортной доступностью (37%), низкое качество питания и уровень сервиса (35%), отсутствие инфраструктуры для разнообразного отдыха (31%).

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (91%) путешествуют по России, из них 80% выбирают для поездок самолет, 45% — поезд и 27% — автомобиль. Продолжительность путешествий по России — от семи (33%) до десяти дней (42%).

Что касается суммы, которую россияне готовы потратить на отдых на российских курортах, то 37% опрошенных назвали сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека, 23% — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., 20% — от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

При выборе жилья 70% россиян предпочитают останавливаться в отелях средней ценовой категории, еще 12% снимают квартиры или комнаты у местных жителей, показал опрос. Причем четверть россиян столкнулись с проблемами при поиске жилья после ухода иностранных сервисов.

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Как показал опрос, результаты которого были опубликованы в декабре 2022 года, около трети опрошенных россиян (35%) считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет, 27% опрошенных считают, что он остался прежним. Около трети опрошенных (36%) отправлялись в путешествия самостоятельно, а более половины покупали туры (59%), причем половина из них получили туристический кешбэк от государства.

Теги
«Росгосстрах» курорт курорты России Опрос
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