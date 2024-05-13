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Общество ,  
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Беглов наградил участников спасения людей из упавшего в Мойку автобуса

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил знаки отличия «За доблесть в спасении» тем, кто помогал выбираться из воды пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Об этом пишут «Фонтанка» и телеканал Санкт-Петербург.

Награды получили 15 человек. Им также были вручены памятные губернаторские часы с государственной символикой. После церемонии их пригласили на чаепитие, а затем провели экскурсию по музею «Бункер Жданова».

«Я хотел сказать вам от имени жителей нашего города слова благодарности. И, конечно, слова благодарности вашим родителям, которые вас воспитали», — сказал Беглов во время награждения.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Рейсовый автобус упал в Мойку днем 10 мая. По информации городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. МЧС сообщало, что спасатели вытащили девять человек из автобуса. Семь пассажиров автобуса погибли.

В тот же день водителя задержали. 11 мая ему предъявили обвинение по уголовной статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Позднее он признал вину. Он также сообщил, что тормозная система автобуса была неисправной. Один из адвокатов подсудимого уточнил, что в деле пока нет экспертизы об исправности или неисправности транспортного средства.

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Санкт-Петербург Мойка Автобус Александр Беглов награда Смольный
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Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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