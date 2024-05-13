Правительство поддержало повышение выплат по ОСАГО до 200 тыс. руб.

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В правительстве поддержали проект по увеличению лимита страхового возмещения ОСАГО со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции. С проектом заключения правительства по этому законопроекту ознакомился ТАСС.

Проект был внесен в Госдуму в июле 2023 года депутатами фракции «Новые люди». «Указанная инициатива концептуально поддерживается», — говорится в проекте.

В правительстве отметили, что оформление документов о ДТП без участия сотрудников полиции «несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО».

По информации Центробанка, в России с наибольшей долей ДТП, «документы по которым оформлены без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО».

В связи с этим кабмин предлагает расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю для реализации инициативы.

В апреле Банк России увеличил срок доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО в Москву и Московскую область с 14 до 30 дней. Для других регионов сроки доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО не могут превышать 37 дней.

2 марта водители получили возможность оформлять короткие полисы ОСАГО. До этого купить обязательную страховку можно было только на год, а после вступления изменений в силу застраховаться можно на срок от одного дня до трех месяцев.