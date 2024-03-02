Эксперты оценили выгоду коротких полисов ОСАГО
Большинство автовладельцев в России не будут пользоваться короткими полисами ОСАГО. Такое мнение в беседе с Autonews.ru выразил эксперт в области автострахования юрист Сергей Беляков.
Возможность оформлять короткие полисы ОСАГО водители получили со 2 марта 2024 года. Ранее купить обязательную страховку можно было только на год, а после вступления изменений в силу застраховаться можно на срок от одного дня до трех месяцев.
«Введение однодневных полисов ОСАГО совершенно бесполезно для 99% водителей. Практического и экономического смысла такой полис иметь не будет. Стоимость такого полиса, если взять его на несколько дней, будет сильно завышенной», — считает Беляков.
Юрист отметил, что теоретически такой полис будет интересен дачникам, но только тем, кто едет на дачу в мае, а уезжает обратно в город в сентябре. «Но о полисе придется позаботиться заранее, а начнет работать он и вовсе только через три дня», — говорит он.
В свою очередь, член Ассоциации юристов России Арег Оганесян нововведение поддержал. Он считает, что такое решение существенно сэкономит бюджет водителям и пригодится тем, кто садится за руль несколько раз в год.
«Краткосрочный полис будет полезен самым разным водителям. Например, тем, кто часто летает в командировки по стране, пожилым гражданам, дачникам. А возможность оформить полис ОСАГО на один день точно пригодится компании друзей, среди которых есть непьющий товарищ и они собираются вместе отметить большое событие», — предположил юрист.
Стоимость краткосрочного договора ОСАГО будет ниже годового, объяснили в РСА. Чтобы снизить цену, страховщики будут применять понижающие коэффициенты — последние каждая страховая компания устанавливает индивидуально для каждого клиента. При этом информации, кто из страховщиков какие конкретно коэффициенты будет использовать, пока нет.
Насколько будут популярны краткосрочные договоры ОСАГО и какую долю они займут в общих продажах, в РСА пока не загадывают. Первые выводы страховщики будут готовы сделать, когда получат первую статистику по результатам первых периодов продаж.
По мнению страховщиков, такие полисы будут интересны:
- таксистам, которые работают нерегулярно;
- водителям, которым необходимо совершать редкие или разовые поездки;
- водителям, которые пользуются машиной только в дачный сезон;
- собственникам, у которых заканчивается ОСАГО, но при этом они планируют продать свой автомобиль.
Ранее в ВСК посчитали примерную цену коротких ОСАГО.
Пример 1. Автомобилист в возрасте 40 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и стажем вождения 20 лет. Годовой полис на автомобиль Lada Granta 2023 года выпуска обойдется в 5724,71 руб. Страховка на десять дней — 1030,44 руб.
Пример 2. Автомобилист в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и стажем вождения три года. Годовой полис ОСАГО на Lada Granta 2023 года выпуска будет стоить 13 497,49 руб. Страховка на десять дней — 2969,44 руб.
Пример 3. Опытный водитель кроссовера Livan X3 Pro со стажем 20 лет. Цена ОСАГО на год — 6245,14 руб., на десять дней — 1124,12 руб.
Пример 4. Владелец кроссовера Livan X3 Pro с небольшим стажем — три года. Стоимость полиса на год составит 14 724,54 руб., на десять дней — 2944,9 руб.
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