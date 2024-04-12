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ЦБ увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

ЦБ увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО
Допустимый срок доставки запчастей в Москву и Московскую область для ремонта по ОСАГО увеличили с 14 до 30 дней, для остальных регионов — до 37 дней, сообщили в ЦБ. Новые нормы вступят в силу через десять дней
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Банк России увеличил срок доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО в Москву и Московскую область с 14 до 30 дней. Об этом говорится в изменениях регулятора (pdf) в положении от 4 марта 2021 года «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».

Нормы должны вступить в силу через десять дней после публикации документа.

Для других регионов сроки доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО не могут превышать 37 дней (ранее — 30), говорится в указании ЦБ.

Нормы Центробанка примут во внимание не только страховщики, но и поставщики запчастей, которые захотят увеличить цены даже с учетом новых сроков поставок, рассказали РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Сейчас ситуация с поставками, в том числе неоригинальных запчастей, существенно отличается для различных марок автомобилей, а о динамике средних цен можно будет говорить после проведения исследования с учетом требований ЦБ, добавили там.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

«В действующей на сегодня редакции единой методики Банка России установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Этот срок, конечно, утратил актуальность, и РСА давал предложения в Банк России о его увеличении. Необходимые изменения в единую методику, которые вносятся указанием Банка России, предусматривают необходимость учета срока доставки запчастей до 30 дней в базовом регионе», — сообщили РБК в Российском союзе автостраховщиков.

В РСА отметили рост доли «неоригинальных» запчастей в России за 2023 год и ожидают сохранения этой тенденции.

Средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в российских субъектах, уточнили в РСА. 

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Теги
Юлия Овчинникова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Россия Москва Центробанк ОСАГО автозапчасти ремонт
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