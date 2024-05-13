В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов

Более 10 курсантов института МВД в Воронеже попали в больницу с отравлением

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Двенадцать курсантов Воронежского института МВД попали в инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе правительства Воронежской области.

«В настоящее время в инфекционном отделении профильного медицинского учреждения находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений с диагнозом «острая кишечная инфекция», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на минздрав региона.

По данным телеканала «Вести Воронеж», речь идет об институте МВД.

Боль в животе и тошноту 9–10 мая почувствовали 40 человек, семерых госпитализировали сразу, остальные находились на амбулаторном лечении.

Состояние молодых людей в больницах Воронежа «близко к удовлетворительному», добавили в минздраве. Лечение продолжается, причину заболевания выясняют инспекторы.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Воронежской области и пресс-службу института МВД. Также РБК обратился за комментарием в прокуратуру региона.

В ноябре 2023 года в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете нашли кишечную инфекцию у 51 студента и преподавателя, у 33 отравившихся диагностировали сальмонеллез. Роспотребнадзор проверил деятельность ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» и выявил грубые нарушения. А у двух сотрудников компании также нашли сальмонеллу. Столовую в вузе закрывали.