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Прокуратура проверит институт МВД на Урале после отравления 36 курсантов

Прокуратура проверит институт МВД на Урале после госпитализации 36 курсантов с отравлением
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту отравления курсантов в Уральском юридическом институте МВД в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку инициировали после появления сообщений о том, что курсанты Уральского юридического института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Точное количество курсантов, которые обратились к врачам, установят в ходе проверки, отметили в прокуратуре.

О том, что в Уральском юридическом институте массово отравились курсанты, писал портал URA.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник сказал изданию, что у курсантов Уральского юридического института по улице Корепина (там расположен институт МВД) 25 июня проявились симптомы кишечной инфекции. Их обнаружили у 60 человек, 47 из которых обратились за медицинской помощью. Из них 11 человек отказались от госпитализации. Оставшиеся 36 курсантов были госпитализированы, у них диагностировали гастроэнтерит в легкой степени.

В пресс-службе регионального минздрава ТАСС подтвердили госпитализацию 36 человек. Там уточнили, что состояние всех курсантов удовлетворительное.

Теги
Екатеринбург массовое отравление прокурорская проверка МВД
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