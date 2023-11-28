Столовую петербургского вуза закрыли после массового отравления

Столовую ГАСУ в Санкт-Петербурге закрыли на 45 дней после отравления студентов

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Столовую Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) закрыли на 45 суток по решению суда после массового отравления студентов и преподавателей, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Кишечную инфекцию выявили у 51 человека — учащихся и преподавателей вуза. У 33 отравившихся диагностировали сальмонеллез. Роспотребнадзор проверил деятельность ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» и выявил грубые нарушения. А у двух сотрудников компании также нашли сальмонеллу.

На комбинат составили протокол о временном запрете деятельности, материалы передали в Ленинский районный суд Петербурга. Суд признал ООО виновным и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 45 дней.

Пресс-служба судов Петербурга уточнила, что комбинат нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания (ст. 6.6 КоАП). Проверка выявила множество нарушений, в том числе использование просроченных продуктов; плохую уборку помещений (есть следы остатков пищи, стены и полы со следами жира и другими загрязнениями); хранение продуктов вместе со строительными материалами.

Об отравлении студентов они сами рассказали «Фонтанке» 25 ноября. Группа молодых людей поела в столовой салат «Цезарь», после чего им пришлось вызвать скорую. В пресс-службе Клинической инфекционной больницы им. Боткина сообщили «Фонтанке», что госпитализированы десять человек, их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести.

Студенты сказали изданию, что сразу после этого случая столовую закрыли. Позже это подтвердили в пресс-службе вуза. В ГАСУ 27 ноября заявили, что специалисты Роспотребнадзора не обнаружили болезнетворных организмов в смывах с оборудования столовой и рук сотрудников.