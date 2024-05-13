Абрамченко поблагодарила тех, кто не испугался фразы «мусорная реформа»

Фото: Владислав Шатило / РБК

За четыре года в области экологии в России сделано невозможное, заявила врио вице-премьера Виктория Абрамченко. Зампред объявила о завершении работы в должности и поблагодарила коллег в сообщении в телеграм-канале.

По словам курировавшей вопросы экологического надзора и агропрома Абрамченко, экология вошла в перечень приоритетных задач в работе кабмина. «Вопросы экологического благополучия стали восприниматься как необходимое условие достойной и здоровой жизни», — написала она.

Абрамченко поблагодарила коллег, работавших над мусорной реформой и ликвидацией свалок. «Я благодарна всем, кто не побоялся страшных слов «мусорная реформа», — написала она. Также врио вице-премьера отметила достижения в работе по сохранению уникальных водных объектов и организации лесовосстановления.

Отдельно Абрамченко отметила ликвидаторов ртутного загрязнения на химическом заводе «Усольехимпром».

Абрамченко назначили на должность вице-премьера зимой 2020 года. Она занималась вопросами в сфере природопользования и охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйств, рыболовства.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Согласно предложению, Абрамченко заменит Дмитрий Патрушев — он перейдет на должность вице-премьера с поста министра сельского хозяйства. Абрамченко переходит «на новое место работы».