 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации

Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Подполковника управления ФСИН по Тюменской области приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от службы в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает 72.ru. 

По данным издания, в октябре 2022 года подполковника по имени Александр мобилизовали, он должен был явиться в войсковую часть в ДНР. В конце октября 2023 года в штаб Центрального военного округа сообщили, что мужчина не приехал. Сотрудники военкомата начали его розыск.

30 октября Александр пришел в военкомат, где ему сказали явиться в комендатуру Тюменского гарнизона. Мужчину обязали уехать в зону военной операции, но он этого не сделал. 

В России впервые завели дело о добровольной сдаче в плен
Политика
Фото:1-ый Восточный окружной суд

Позже выяснилось, что Александр обращался за медицинской помощью. Врачи установили, что мужчина не нуждается в экстренной или неотложной помощи, и рекомендовали ему амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе. Александр находился дома с семьей и проходил лечение. 

Александра осудили по статье о самовольном оставлении части или места службы из-за неявки в срок без уважительных причин (ст. 337 Уголовного кодекса). Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. 

После начала военной операции на Украине россиян неоднократно судили за уклонение от службы. Так, в середине апреля Виталия Утина, мобилизованного осенью 2022 года в Ярославской области, приговорили к пяти с половиной годам заключения из-за неявки в часть. 

При мобилизации Утин получил категорию В: мужчину признали ограниченно годным из-за заболевания глаз — острой центральной серозной хориоретинопатии сетчатки. Его отправили на операцию в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге, лечение не помогло, мобилизованный остался дома более чем на полгода. По совету юриста Утин явился в часть, после этого против него завели уголовное дело.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Тюменская область ФСИН подполковник мобилизация
Материалы по теме
Военного в Ярославской области приговорили к 5 годам из-за неявки в часть
Общество
Дважды оставившего место службы военного осудили на семь лет
Политика
Суд снова вынес приговор мобилизованным калининградцам за дезертирство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di Политика, 18:35
Путин анонсировал поездку в Китай в мае Политика, 18:31
Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам Общество, 18:27
В Брянской области дрон ВСУ попал в автобус, четверо пострадали Общество, 18:23
Путин высказался по поводу перегрева на рынке жилья Недвижимость, 18:21
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в Петербурге РБК и ПИК, 18:21
Путин поручил сократить время пути от Москвы до черноморских курортов Общество, 18:17
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Суд арестовал счета Тимура Иванова Политика, 18:13
Россия решила выслать двух латвийских дипломатов Политика, 18:06
Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом» Спорт, 18:00
АвтоВАЗ предупредил о скором росте цен Бизнес, 18:00
Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе Политика, 17:59
Путин заявил, что «народный ВПК» работает вовсю Политика, 17:47
МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы Общество, 17:44