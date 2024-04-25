Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации

Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Подполковника управления ФСИН по Тюменской области приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от службы в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает 72.ru.

По данным издания, в октябре 2022 года подполковника по имени Александр мобилизовали, он должен был явиться в войсковую часть в ДНР. В конце октября 2023 года в штаб Центрального военного округа сообщили, что мужчина не приехал. Сотрудники военкомата начали его розыск.

30 октября Александр пришел в военкомат, где ему сказали явиться в комендатуру Тюменского гарнизона. Мужчину обязали уехать в зону военной операции, но он этого не сделал.

Позже выяснилось, что Александр обращался за медицинской помощью. Врачи установили, что мужчина не нуждается в экстренной или неотложной помощи, и рекомендовали ему амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе. Александр находился дома с семьей и проходил лечение.

Александра осудили по статье о самовольном оставлении части или места службы из-за неявки в срок без уважительных причин (ст. 337 Уголовного кодекса). Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

После начала военной операции на Украине россиян неоднократно судили за уклонение от службы. Так, в середине апреля Виталия Утина, мобилизованного осенью 2022 года в Ярославской области, приговорили к пяти с половиной годам заключения из-за неявки в часть.

При мобилизации Утин получил категорию В: мужчину признали ограниченно годным из-за заболевания глаз — острой центральной серозной хориоретинопатии сетчатки. Его отправили на операцию в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге, лечение не помогло, мобилизованный остался дома более чем на полгода. По совету юриста Утин явился в часть, после этого против него завели уголовное дело.