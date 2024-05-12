 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области объявили режим опасности атаки дронов

Курский губернатор Старовойт объявил о режиме опасности атаки дронов в регионе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Минобороны заявило о перехвате 21 снаряда и 16 дронов над тремя областями
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Курская область неоднократно подвергается атакам дронов. Так, 11 мая средства радиоэлектронной борьбы перехватили два украинских беспилотника в поселке Тим. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, рассказал губернатор.

Еще один украинский дрон сбросил взрывное устройство в городе Суджа, житель которого в итоге погиб из-за полученных ранений.

Также Старовойт сообщил, что за сутки несколько дронов были уничтожены в районе села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовка Глушковского района.

Недалеко от села Сергеевка Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство, добавил глава Курской области.

В Курской области объявили режим опасности атаки дронов
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Курская область беспилотники дроны Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

кандидат в министры транспорта России, губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области
Политика
В Курской области сбили беспилотник
Политика
Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов Политика, 00:36
На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации Политика, 00:29
Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы Политика, 00:08
Нуланд объяснила отказ США надавить на Украину для переговоров Политика, 11 мая, 23:58
При падении автобуса в Мойку погиб профессор «Военмеха» Общество, 11 мая, 23:38
«Динамо» вырвало победу у аутсайдера и возглавило турнирную таблицу РПЛ Спорт, 11 мая, 23:30
Вдова Окуджавы извинилась за программу концерта, из которой пропал Ургант Общество, 11 мая, 23:20
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
О чем говорит новая конфигурация российского правительства Экономика, 11 мая, 23:07
Гладков объяснил «громкие звуки» в Белгороде Политика, 11 мая, 23:03
Представительницу Израиля на «Евровидении» внесли в базу «Миротворец» Политика, 11 мая, 22:42
В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку Общество, 11 мая, 22:17
Причиной взрыва в Броварах оказалась граната Общество, 11 мая, 22:09
В Тбилиси начался многотысячный митинг против закона об иноагентах Политика, 11 мая, 21:46
При обстреле Белгорода и окрестностей один человек погиб, 29 пострадали Политика, 11 мая, 21:33