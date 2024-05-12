В Курской области объявили режим опасности атаки дронов

Курский губернатор Старовойт объявил о режиме опасности атаки дронов в регионе

В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Курская область неоднократно подвергается атакам дронов. Так, 11 мая средства радиоэлектронной борьбы перехватили два украинских беспилотника в поселке Тим. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, рассказал губернатор.

Еще один украинский дрон сбросил взрывное устройство в городе Суджа, житель которого в итоге погиб из-за полученных ранений.

Также Старовойт сообщил, что за сутки несколько дронов были уничтожены в районе села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовка Глушковского района.

Недалеко от села Сергеевка Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство, добавил глава Курской области.