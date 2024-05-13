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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучали взрывы

Несколько взрывов прогремело в Харькове
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Военная операция на Украине

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Сначала он написал об одном взрыве, призвав жителей быть осторожными, затем — сообщил еще о двух в ближайшем пригороде. По информации главы областной военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, взрывы зафиксировали за пределами Харькова.

В ночь на 13 мая в Харьковской области несколько раз объявили о воздушной тревоге, к 2:20 ее вновь отменили, но не полностью: режим продолжает действовать в Липецкой и Волчанской городских общинах.

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Вечером 12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об очень сложной для Вооруженных сил страны ситуации на окраинах города Волчанск в Харьковской области. По его словам, украинская армия пытается проводить контратаки и призвал местное население всячески содействовать военным. Синегубов уточнил, что в Волчанске остается до 500 человек, 10 мая мирных жителей из города эвакуировали.

Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области, в нескольких километрах от российской границы. В начале военной операции он был занят российской армией, однако осенью 2022 года его оставили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Харьков Харьковская область взрывы Воздушная тревога Украина
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