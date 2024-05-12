Мэрия: в Белгороде в районе, где обрушился дом, отключили свет

В Белгороде сообщили об аварийном отключении света на Харьковской горе

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В Белгороде на Харьковской горе — в крупнейшем жилом районе на юге города, где обрушился жилой многоэтажный дом, — отключили электроэнергию, сообщила мэрия города.

«Аварийное отключение электроэнергии на Харьковской горе на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.

С 19:50 до 20:40 мск силы ПВО отразили новую атаку на Белгород, об этом сообщило Минобороны. С 19:56 на территории города действует ракетная опасность.

Днем обломок одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» попал в десятиэтажный дом на улице Щорса на юге Белгорода. В результате подъезд с десятого по первый этаж обрушился, пострадали 40 квартир.

Позже, после начала разбора завалов, кровля дома частично обрушилась на спасателей. МЧС сообщало, что в результате три спасателя получили травмы разной тяжести.

Из-под завалов подъезда достали тела девяти погибших. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что список погибших будет опубликован «только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».