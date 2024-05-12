В Белгороде в девятый раз за сутки объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За 12 мая это девятый раз, когда губернатор объявлял ракетную тревогу.

Глава региона призвал местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

В последний раз ракетную опасность Гладков объявлял в 17:46 мск. Чуть позже ее отменили.

После очередного обстрела Белгорода днем фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на жилой дом в районе Харьковская гора. В результате обрушился подъезд жилого дома от первого до десятого этажа. Часть кровли здания обрушилась позже во время проведения спасательных работ. Спасателям приходилось приостанавливать поиски после объявлений ракетной опасности.

По последним данным, из-под завалов достали тела девяти погибших, МЧС подтвердило гибель восьми человек. Гладков ранее сообщал, что всего в результате обстрела Белгорода пострадали 20 человек, включая двоих детей. Он указал, что список погибших опубликуют «только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».

По его словам, часть жителей обрушившегося дома отправилась к родственникам, а часть находится в пунктах временного размещения на безопасной от обстрелов территории.