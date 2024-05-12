Комитет Думы поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин
Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, передает корреспондент РБК.
Силуанов, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам, назвал основными задачами министерства поддержку людей, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства.
Ранее источники РБК, знакомые с обсуждением кадровых решений, сообщили, что Силуанов сохранит пост министра финансов. Он занимает эту должность рекордный период — тринадцать с половиной лет. В декабре 2011 года он сменил Алексея Кудрина, который был главой Минфина более 11 лет.
Госдума рассмотрит кандидатов на посты министров 14 мая, сообщил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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