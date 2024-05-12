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Новое правительство 2024 ,  
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Комитет Думы поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Силуанова на пост министра финансов
Сюжет
Новое правительство 2024
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, передает корреспондент РБК.

Силуанов, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам, назвал основными задачами министерства поддержку людей, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства.

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Антон Силуанов

Ранее источники РБК, знакомые с обсуждением кадровых решений, сообщили, что Силуанов сохранит пост министра финансов. Он занимает эту должность рекордный период — тринадцать с половиной лет. В декабре 2011 года он сменил Алексея Кудрина, который был главой Минфина более 11 лет.

Госдума рассмотрит кандидатов на посты министров 14 мая, сообщил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Антон Силуанов Госдума Минфин

Антон Силуанов

и.о. министра финансов России
12 апреля 1963 года
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