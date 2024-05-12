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Военная операция на Украине ,  
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На месте обрушения дома в Белгороде работают спасатели. Видео

Спасатели МЧС разбирают завалы на месте обрушения дома в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине

На месте обрушения дома в Белгороде работают спасатели. Видео
Video

Спасатели МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде.

По последним данным, пострадали 17 человек. На место происшествия приехал губернатор Вячеслав Гладков, он также помогает разбирать завалы.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Обрушение произошло из-за попадания в дом фрагмента ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». В городе больше полутора часов — с 11:19 мск — действует ракетная опасность. Позднее, в 12:21 мск, аналогичный сигнал запустили в Шебекинском городском округе и Шебекино.

После начала военной операции России на Украине Белгородская область неоднократно попадала под массированные обстрелы.

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Теги
Белгород Белгородская область МЧС поисковая операция разбор завалов
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