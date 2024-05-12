Спасатели МЧС разбирают завалы на месте обрушения дома в Белгороде

На месте обрушения дома в Белгороде работают спасатели. Видео

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Спасатели МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде.

По последним данным, пострадали 17 человек. На место происшествия приехал губернатор Вячеслав Гладков, он также помогает разбирать завалы.

Обрушение произошло из-за попадания в дом фрагмента ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». В городе больше полутора часов — с 11:19 мск — действует ракетная опасность. Позднее, в 12:21 мск, аналогичный сигнал запустили в Шебекинском городском округе и Шебекино.

После начала военной операции России на Украине Белгородская область неоднократно попадала под массированные обстрелы.