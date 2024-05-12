При обрушении дома в Белгороде пострадали по меньшей мере девять человек
В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде пострадали девять человек, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Те же данные приводит ТАСС. Агентство также сообщило, что из-под завалов достали ребенка, он жив. Подробности его состояния источники не привели.
На место обрушения приехал губернатор Вячеслав Гладков.
Обрушение произошло в результате попадания снаряда при обстреле, сообщил глава региона. Официальных данных о числе пострадавших пока нет. «Интерфакс» ранее сообщал, что под завалами оказались по меньшей мере 10 человек. По информации телеграм-канала SHOT, под завалами минимум 15 человек. По данным «112», в больницы доставили 11 человек, в их числе 16-летний подросток и младенец.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, после начала военной операции России на Украине регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. Накануне при обстреле Белгорода и окрестностей погибла местная жительница, еще 29 человек, в том числе ребенка, госпитализировали с ранениями.
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