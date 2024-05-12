Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения многоэтажки в Белгороде, сообщает ТАСС.
По словам корреспондента агентства, он помогает разбирать завалы.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле города снаряд попал в жилой дом, в результате рухнул подъезд с десятого по первый этажи.
Дом расположен на улице Щорса. «РИА Новости» сообщает о семи пострадавших. ТАСС пишет о шести раненых, из-под обломков извлекли ребенка. По данным «Интерфакса», есть погибшие.
С ночи власти пять раз предупреждали о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
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