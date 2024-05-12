Губернатор Вячеслав Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде

Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения многоэтажки в Белгороде, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, он помогает разбирать завалы.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле города снаряд попал в жилой дом, в результате рухнул подъезд с десятого по первый этажи.

Дом расположен на улице Щорса. «РИА Новости» сообщает о семи пострадавших. ТАСС пишет о шести раненых, из-под обломков извлекли ребенка. По данным «Интерфакса», есть погибшие.

С ночи власти пять раз предупреждали о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.