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Наводнения в России ,  
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В Чаинском районе Томской области подтопило 12 населенных пунктов

Томский губернатор Мазур: в Чаинском районе подтопило 12 населенных пунктов
Сюжет
Наводнения в России

В Чаинском районе Томской области частично подтоплены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Мазур. Там с 7 мая действует режим ЧС муниципального характера.

По данным районной администрации, за сутки вода в реке Чая у села Гришкино поднялась на 4 см, достигнув отметки 815 см при критической — 700 см. Уровень воды в реках Бакчар, Чая у села Подгорное и Иксе постепенно снижается, однако остается выше критической отметки.

В одном из районов Томской области ввели режим ЧС из-за паводков
Общество
Фото:Яков Андреев / РИА Новости

В ночь на 21 апреля уровень воды в реке Оби у Молчаново вырос более чем на метр из-за ледохода. «На сегодняшнее утро голова ледохода на Оби уже за пределами нашей области, в Ханты-Мансийском автономном округе», — добавил Мазур.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения накрыли Оренбургскую область. Среди пострадавших субъектов оказалась также

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Теги
Томская область паводки Владимир Мазур
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