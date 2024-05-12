В Чаинском районе Томской области подтопило 12 населенных пунктов

В Чаинском районе Томской области частично подтоплены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Мазур. Там с 7 мая действует режим ЧС муниципального характера.

По данным районной администрации, за сутки вода в реке Чая у села Гришкино поднялась на 4 см, достигнув отметки 815 см при критической — 700 см. Уровень воды в реках Бакчар, Чая у села Подгорное и Иксе постепенно снижается, однако остается выше критической отметки.

В ночь на 21 апреля уровень воды в реке Оби у Молчаново вырос более чем на метр из-за ледохода. «На сегодняшнее утро голова ледохода на Оби уже за пределами нашей области, в Ханты-Мансийском автономном округе», — добавил Мазур.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения накрыли Оренбургскую область. Среди пострадавших субъектов оказалась также