Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира
Самолет «Аэрофлота» Boeing 737–800, который вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Стамбул, вынужденно сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщает местное издание V1 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Самолет благополучно приземлился в 10:50.
Очевидцы, которые были на борту самолета, сообщили изданию, что пассажир летел в салоне бизнес-класса, капитан назвал его поведение «деструктивным». «Мужчина не буянил, не дебоширил, спокойно оделся и в сопровождении полиции вышел. <...> Возможно, мужчина просто что-то ляпнул лишнее», — сказали собеседники.
Согласно онлайн-табло «Шереметьево», самолет вылетел из Москвы в 8:27. Пассажиры ждут, когда борт продолжит маршрут.
В середине января самолет «Победа», летевший из Москвы в Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности. После этого лайнер, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.
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