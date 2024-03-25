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Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира

Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Самолет «Аэрофлота» Boeing 737–800, который вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Стамбул, вынужденно сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщает местное издание V1 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет благополучно приземлился в 10:50.

Очевидцы, которые были на борту самолета, сообщили изданию, что пассажир летел в салоне бизнес-класса, капитан назвал его поведение «деструктивным». «Мужчина не буянил, не дебоширил, спокойно оделся и в сопровождении полиции вышел. <...> Возможно, мужчина просто что-то ляпнул лишнее», — сказали собеседники.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Согласно онлайн-табло «Шереметьево», самолет вылетел из Москвы в 8:27. Пассажиры ждут, когда борт продолжит маршрут.

В середине января самолет «Победа», летевший из Москвы в Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности. После этого лайнер, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.

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Теги
Аэрофлот самолет Boeing Волгоград Стамбул
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