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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Губернатор Богомаз: еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Погарским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что над Стародубским муниципальным округом сбили один беспилотник.

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Политика

Регион с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

20 апреля силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Никто не пострадал. 

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Теги
Персоны
Александр Богомаз беспилотники Брянская область ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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