Губернатор Богомаз: еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Погарским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.



«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что над Стародубским муниципальным округом сбили один беспилотник.





Регион с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

20 апреля силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Никто не пострадал.