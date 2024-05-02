Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
Губернатор Богомаз: еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Погарским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
Ранее Богомаз сообщил, что над Стародубским муниципальным округом сбили один беспилотник.
Регион с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.
20 апреля силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Никто не пострадал.