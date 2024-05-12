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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Позднее он написал, что в Липецке еще объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее режим опасности атаки дронов ввели в Курской и Воронежской областях. В Белгороде и Белгородском районе включали сирены ракетной опасности.

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Российские регионы подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Так, за ночь с 10 на 11 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный из системы залпового огня (РСЗО) Vampire, и 16 беспилотников, доложило Минобороны. Все снаряды и девять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще семь — над Курской и Волгоградской областями.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

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Теги
Липецкая область беспилотники дроны
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