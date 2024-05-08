В Хабаровском крае столкнулись фура и грузовой поезд, водитель пострадал

Фура и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае

Фура и грузовой поезд столкнулись на переезде в районе станции «Новый мир» в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Водитель грузовой машины остановился на железнодорожных путях, предположительно, из-за поломки автомобиля. В результате на грузовик наехал поезд.

«Пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути», — говорится в сообщении ведомства.

На участке пути, где произошла авария, временно останавливали движение. Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку. Сотрудники ведомства оценят действия локомотивной бригады грузового поезда и изучит состояние переезда. Ход расследования контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.

Осенью 2023 года в Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ЧП пострадали 25 человек. Всего в поезде находились 396 пассажиров.