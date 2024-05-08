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Фура и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае

В Хабаровском крае столкнулись фура и грузовой поезд, водитель пострадал

Фура и грузовой поезд столкнулись на переезде в районе станции «Новый мир» в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Водитель грузовой машины остановился на железнодорожных путях, предположительно, из-за поломки автомобиля. В результате на грузовик наехал поезд.

«Пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути», — говорится в сообщении ведомства.

На участке пути, где произошла авария, временно останавливали движение. Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку. Сотрудники ведомства оценят действия локомотивной бригады грузового поезда и изучит состояние переезда. Ход расследования контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.

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Хабаровский край грузовой состав ДТП
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