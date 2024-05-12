Против митингующих в Тель-Авиве применили водометы и слезоточивый газ
Полиция в Тель-Авиве применила водометы и слезоточивый газ против участников протеста, которые требуют от властей Израиля вернуть захваченных боевиками ХАМАС заложников, сообщают издание The Times of Israel и телеканал Channel12.
Протесты проходят на перекрестке Азриэли-Каплан в центре Тель-Авива. Во время митинга произошли столкновения демонстрантов с полицейскими.
«Производятся многочисленные аресты, и для вывоза задержанных пригнали автобус», — пишет The Times of Israel. Одного из протестующих занесли на носилках в машину скорой помощи, отмечает издание.
Среди задержанных есть родственники и близкие заложников ХАМАС.
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