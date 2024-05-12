Полиция применила водометы и слезоточивый газ на митинге в Тель-Авиве

Против митингующих в Тель-Авиве применили водометы и слезоточивый газ

Полиция в Тель-Авиве применила водометы и слезоточивый газ против участников протеста, которые требуют от властей Израиля вернуть захваченных боевиками ХАМАС заложников, сообщают издание The Times of Israel и телеканал Channel12.

Протесты проходят на перекрестке Азриэли-Каплан в центре Тель-Авива. Во время митинга произошли столкновения демонстрантов с полицейскими.

«Производятся многочисленные аресты, и для вывоза задержанных пригнали автобус», — пишет The Times of Israel. Одного из протестующих занесли на носилках в машину скорой помощи, отмечает издание.

Среди задержанных есть родственники и близкие заложников ХАМАС.

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