В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору Ленинского района Донецка, сообщил «РИА Новости» представитель Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Есть информация о погибших и пострадавших, заявили в СЦКК. По данным центра, атака была совершена с применением двух типов ракет РСЗО HIMARS.
«На месте были обнаружены осколки, была обнаружена часть маршевого двигателя ракеты», — заявил представитель СЦКК.
Найденные осколки передадут в следственные органы для экспертизы, добавил он.
В пресс-службе центра в республике также сообщили о двух атаках со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка с помощью дронов-камикадзе. В результате пострадала женщина, повреждения получил один автомобиль.
В Донецке регулярно сообщают о погибших и пострадавших в результате атак дронов и обстрелов. 15 марта во время ночной атаки по Петровскому району города снаряд попал в частный дом. В результате обстрела погибли трое детей.
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