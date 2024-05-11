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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка

СЦКК: ВСУ ударили по жилому сектору Ленинского района Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору Ленинского района Донецка, сообщил «РИА Новости» представитель Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Есть информация о погибших и пострадавших, заявили в СЦКК. По данным центра, атака была совершена с применением двух типов ракет РСЗО HIMARS.

«На месте были обнаружены осколки, была обнаружена часть маршевого двигателя ракеты», — заявил представитель СЦКК.

Найденные осколки передадут в следственные органы для экспертизы, добавил он.

В пресс-службе центра в республике также сообщили о двух атаках со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка с помощью дронов-камикадзе. В результате пострадала женщина, повреждения получил один автомобиль.

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В Донецке регулярно сообщают о погибших и пострадавших в результате атак дронов и обстрелов. 15 марта во время ночной атаки по Петровскому району города снаряд попал в частный дом. В результате обстрела погибли трое детей.

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ДНР Военная операция на Украине обстрел
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