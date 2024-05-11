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Военная операция на Украине ,  
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Посол Германии исключил вступление Киева в НАТО до конца боевых действий

Посол Германии исключил вступление Киева в НАТО до конца боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Мартин Егер
Мартин Егер (Фото: MJaegerT / X)

Вступление Украины в НАТО нереально до тех пор, пока на территории страны не завершатся боевые действия, заявил посол Германии в стране Мартин Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН. Интервью опубликовано на странице телеканала в YouTube.

«Я думаю, что членство в НАТО нереально, пока идет война», — сказал Егер.

Германия оказывает поддержку Украине для победы над Россией, напомнил дипломат. После окончания военных действий Украина с европейскими партнерами обсудит новую систему безопасности в регионе, добавил Егер.

Нарышкин усомнился в ускоренном принятии Украины в НАТО
Политика

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Власти страны неоднократно заявляли, что хотят получить сигналы о намерении альянса принять Киев в свои ряды.

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в альянс сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Членство Киева в НАТО создаст угрозы и для России, и для Украины, считает Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал вхождение страны в НАТО угрозой европейской безопасности.

Летом 2023 года страны — члены НАТО согласились упростить для Украины процедуру вступления в альянс, в частности, не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Киева в альянс возможно только после завершения боевых действий на ее территории. В ускоренном вхождении страны в НАТО усомнился и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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Теги
Военная операция на Украине Украина НАТО Германия
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