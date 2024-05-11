Хуснуллин: в России представят варианты ипотеки для семей с детьми старше шести

В России представят варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Минфин готовит варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет, заявил «РИА Новости» врио вице-премьера Марат Хуснуллин.

Новые идеи семейной ипотеки представят в ближайшее время.

«Сейчас Минфин готовит предложения, идет обсуждение», — заявил агентству Хуснуллин.



В России с 2018 года действует программа семейной ипотеки со ставкой 6% для семей с детьми до шести лет. Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. По оценкам оператора программы «Дом.РФ», в 2023–2024 годах этой мерой господдержки воспользуются около 240 тыс. семей.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу еще на шесть лет — до 2030 года. Ставка останется на уровне 6% для семей с детьми до шести лет включительно.