В России представят варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет
Минфин готовит варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет, заявил «РИА Новости» врио вице-премьера Марат Хуснуллин.
Новые идеи семейной ипотеки представят в ближайшее время.
«Сейчас Минфин готовит предложения, идет обсуждение», — заявил агентству Хуснуллин.
В России с 2018 года действует программа семейной ипотеки со ставкой 6% для семей с детьми до шести лет. Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. По оценкам оператора программы «Дом.РФ», в 2023–2024 годах этой мерой господдержки воспользуются около 240 тыс. семей.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу еще на шесть лет — до 2030 года. Ставка останется на уровне 6% для семей с детьми до шести лет включительно.
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