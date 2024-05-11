Директор департамента МИДа: Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике

В МИДе заявили, что Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике

Россия не станет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью ТАСС.

В Латвии и Эстонии проживает много русскоязычных людей, отметил он. Для властей этих стран стали «привычным делом» преследования русскоязычных партий и граждан, считает Беляев.

«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников», — заявил дипломат.

МИД оказывает поддержку русскоязычным гражданам, которых преследуют власти прибалтийских стран, отметил дипломат. Дипломаты привлекают юристов и правозащитников — это является главной задачей диппредставительств на данный момент, подчеркнул Беляев. Москва никогда не выступала инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, добавил он.

Отношения между Россией и Латвией, Литвой и Эстонией осложнились после начала военной операции на Украине. В частности, это коснулось статуса русского языка в прибалтийских странах.

Зимой 2024 года мэрия Вильнюса сообщила, что городские школы с сентября прекратят изучать русский язык в качестве второго иностранного. Его заменят языками стран — членов Евросоюза.

В апреле в Латвии приняли решение об отказе от изучения русского языка в средних и старших классах с 2026 года. Школьники будут выбирать второй иностранный язык из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Москва неоднократно критиковала языковую ситуацию в странах Балтии. В частности, российский МИД обвинил Латвию в шовинистическом национализме после утверждения парламентом страны концепции нацбезопасности, предполагающей закрытие русскоязычных СМИ.