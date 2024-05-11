 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИДе заявили, что Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике

Директор департамента МИДа: Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике

Россия не станет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью ТАСС.

В Латвии и Эстонии проживает много русскоязычных людей, отметил он. Для властей этих стран стали «привычным делом» преследования русскоязычных партий и граждан, считает Беляев.

«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников», — заявил дипломат.

МИД оказывает поддержку русскоязычным гражданам, которых преследуют власти прибалтийских стран, отметил дипломат. Дипломаты привлекают юристов и правозащитников — это является главной задачей диппредставительств на данный момент, подчеркнул Беляев. Москва никогда не выступала инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, добавил он.

Латвия запретит изучение русского как второго иностранного в школах
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Отношения между Россией и Латвией, Литвой и Эстонией осложнились после начала военной операции на Украине. В частности, это коснулось статуса русского языка в прибалтийских странах.

Зимой 2024 года мэрия Вильнюса сообщила, что городские школы с сентября прекратят изучать русский язык в качестве второго иностранного. Его заменят языками стран — членов Евросоюза.

В апреле в Латвии приняли решение об отказе от изучения русского языка в средних и старших классах с 2026 года. Школьники будут выбирать второй иностранный язык из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Москва неоднократно критиковала языковую ситуацию в странах Балтии. В частности, российский МИД обвинил Латвию в шовинистическом национализме после утверждения парламентом страны концепции нацбезопасности, предполагающей закрытие русскоязычных СМИ.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
МИД посольство Россия
Материалы по теме
Латвия запретит изучение русского как второго иностранного в школах
Политика
В Литве не поддержали предложение лишать ВНЖ за поездки в Россию
Политика
Эстония расторгнет договор с Россией о сотрудничестве в образовании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Джокович рассказал о самочувствии после попадания бутылкой по голове Спорт, 10:45
Появились кадры из салона утонувшего в Петербурге автобуса перед падением Общество, 10:43
Путин заявил об обязательном возвращении мира в Донбасс Политика, 10:41
Российский защитник забросил шайбу броском с нулевого угла в плей-офф НХЛ Спорт, 10:29
МИД выдал агреман новому послу Финляндии в России Политика, 10:19
Тарасенко вошел в топ-5 по голам в плей-офф НХЛ среди россиян Спорт, 10:14
Истощение эго: почему на диете нам сложнее отказаться от шоколада Pro, 10:13
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
FT сообщила, что Венгрия после визита Си вошла в «круг друзей» Китая Политика, 10:10
В МИДе заявили, что Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике Политика, 09:59
20–40 млн руб.: в какую недвижимость в Москве можно их инвестировать Pro, 09:46
В Афганистане 60 человек погибли из-за наводнения Общество, 09:40
Welt узнала подробности соглашения ЕС и Украины о гарантиях безопасности Политика, 09:30
Наследование в ОАЭ. Как россиянам защитить свое имущество Pro, 09:22
В Швейцарии исключили влияние конференции по Украине на нейтралитет Политика, 09:09