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Латвия запретит изучение русского как второго иностранного в школах

Правительство Латвии запретит выбор русского как второго иностранного в школах
Русский язык после начала конфликта Москвы и Киева стал неприемлем для латвийского общества, посчитали власти республики. Школьники не смогут его выбрать для изучения. Москва видит в такой языковой политике признаки шовинизма
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С 2026 года учащиеся средних и старших классов в Латвии должны будут выбрать второй иностранный язык для изучения из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает Delfi. Русского языка среди них нет.

Государственный стандарт до этого времени не устанавливал ограничений для изучения второго иностранного, поэтому чаще всего в качестве второго иностранного школьники выбирали русский, реже — немецкий и английский.

Однако, если школьники приступили к изучению русского или другого иностранного языка, не входящего в число официальных языков ЕС или ЕЭЗ, школы будут обязаны обеспечить его изучение до выпуска из учреждения.

Давая возможность выбрать в качестве второго иностранного один из языков ЕС, республика подтверждает свою принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира, заявила министр образования и науки Анда Чакша. По ее мнению, после начала Россией военной операции на Украине русский язык стал неприемлемым для значительной части латвийского общества.

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В прошлом году доля русскоязычного населения Латвии составила 23,6% (445 612 человек), свыше 298 тыс. из них имели латвийское гражданство. Российское гражданство было у 37,9 тыс. человек.

Российская сторона критикует языковую ситуацию в странах Балтии. Полгода назад, когда парламент Латвии утвердил новую концепцию нацбезопасности, предполагавшую закрытие русскоязычных СМИ,  Министерство иностранных дел обвинило республику в шовинистическом национализме.

«В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке», — заявили в МИДе.

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