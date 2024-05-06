Ракова назвала самые популярные вузы у выпускников предпрофклассов
В 2023 году подавляющее большинство выпускников предпрофессиональных классов Москвы — свыше 90% из 13 тыс. человек — поступили в профильные вузы, причем зачастую в те, на базе которых старшеклассники и проходили подготовку. В топ учреждений высшего образования здесь вошли НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при правительстве России, НИУ МЭИ и Сеченовский Университет. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За два года обучения выпускники предпрофклассов уже успели освоить первые профессиональные навыки, познакомиться со своими будущими вузами, потенциальными работодателями и даже получить первые специальности в колледжах. Поэтому первокурсники из предпрофессиональных классов приходят в университеты, точно зная, чему хотят учиться и в какой отрасли строить карьеру», — подчеркнула Ракова.
Система предпрофессиональных классов работает в Москве с 2015 года и нацелена в конечном итоге на помощь старшеклассникам в выборе своего карьерного трека. Нынешний 2023/2024 учебный год стал первым, в рамках которого обучение проводится по единому столичному стандарту предпрофессионального образования.
Так, в новой программе сбалансировано теоретическое и практической обучение, чтобы дать старшекласснику максимально цельное представление о том, как и чем он будет заниматься во взрослой жизни. Городу в этом помогают партнеры из числа колледжей, вузов и компаний-работодателей, формируя тем самым цепочку, по которой ребята проходят от школы до финального трудоустройства.
Сейчас в предпрофклассах Москвы учатся 40 тыс. учеников 10-х и 11-х классов — более трети от всех старшеклассников столицы. На выбор им даются шесть специальностей для углубленного обучения с прицелом на трудоустройство: IТ-специалист, медицинский работник, инженер, психолог-педагог, предприниматель и работник медиа.
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