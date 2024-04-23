Кадры стычек силовиков в Молдавии с делегатами съезда в Москве

Как силовики в Молдавии встречали делегатов съезда в Москве

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Появились кадры, как силовики в Молдавии останавливали участников съезда молдавских оппозиционеров. Он проходил 21–22 апреля. Его участниками были, в том числе приговоренный на родине к 15 годам заключения Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. После того, как участники съезда приехали в Молдавию, силовики стали их останавливать.

У некоторых политиков конфисковывали деньги, других — уводили на допрос. Лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужбы пригрозили ей уголовной ответственностью из-за частых поездок в Москву.