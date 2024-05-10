Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях
Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО «сбили несколько целей на подлете», сообщил губернатор Гладков. Пострадавших, предварительно, нет. В поселке Дубовое и селе Таврово есть повреждения. В Дубовом также повреждены линии электропередачи.
В региональной столице за сегодняшний день ракетная опасность объявлялась шесть раз.
Утром на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели, сообщал Гладков.
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