Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО «сбили несколько целей на подлете», сообщил губернатор Гладков. Пострадавших, предварительно, нет. В поселке Дубовое и селе Таврово есть повреждения. В Дубовом также повреждены линии электропередачи.

В региональной столице за сегодняшний день ракетная опасность объявлялась шесть раз.

Утром на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели, сообщал Гладков.