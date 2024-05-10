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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО «сбили несколько целей на подлете», сообщил губернатор Гладков. Пострадавших, предварительно, нет. В поселке Дубовое и селе Таврово есть повреждения. В Дубовом также повреждены линии электропередачи.

В региональной столице за сегодняшний день ракетная опасность объявлялась шесть раз.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Утром на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели, сообщал Гладков.

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Белгород Вячеслав Гладков Воздушная тревога ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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