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При столкновении поездов в Буэнос-Айресе пострадали 90 человек

В Буэнос-Айресе при столкновении поездов пострадали 90 человек

При столкновении поездов в Буэнос-Айресе пострадали 90 человек
Video

В Буэнос-Айресе пассажирский поезд столкнулся с ремонтным, пострадали 90 человек, сообщил представитель экстренных служб Альберто Кресенти, передает AFP.

«Мы оказали помощь 90 пассажирам, 30 из которых госпитализированы, двое из них с травмами головы были эвакуированы вертолетом», — сказал он, подчеркнув, что в результате инцидента никто не погиб.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Buenos Aires Times уточняет, что авария произошла около 10:30 по местному времени (16:30 мск). По словам очевидцев, произошел взрыв и утечка топлива. Мэр Хорхе Макри сообщил, что всех пострадавших удалось эвакуировать за полтора часа. Причины происшествия уточняются.

Во время катастрофы индийского поезда его машинисты смотрели крикет
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Фото:Robert Cianflone / Getty Images

В начале января в Индонезии столкнулись пассажирские поезда — пригородный и дальнего следования. В результате аварии погибли четыре сотрудника железнодорожной компании, еще 28 человек госпитализировали. В двух поездах находились 478 пассажиров.

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столкновение поездов Аргентина Буэнос-Айрес пострадавшие
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