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В Индонезии столкнулись два пассажирских поезда

В Индонезии столкнулись два поезда, четверо погибли, 28 пострадали
В Индонезии столкнулись пассажирские поезда, погибли четыре сотрудника железнодорожной компании. Аварии на транспорте не редкость в этой стране из-за устаревания инфраструктуры

В Индонезии столкнулись два пассажирских поезда
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На острове Ява в Индонезии столкнулись два пассажирских поезда — пригородный и дальнего следования, погибли четыре человека, сообщает Liputan6.

Все погибшие были сотрудниками государственного оператора железных дорог Индонезии KAI. «KAI глубоко опечален и выражает соболезнования в связи со смертью четырех сотрудников поезда, в том числе инженера, помощника инженера, стюарда и сотрудника службы безопасности», — сообщили в компании.

В двух поездах находились 478 пассажиров, 28 человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести, остальных эвакуировали.

Безопасность железных дорог — серьезная проблема в Индонезии, отмечает New York Times. Только в 2010–2016 годах там произошло 35 происшествий на этом виде транспорта, 55 человек погибли, еще 240 получили травмы. Более четверти подобных происшествий пришлось на столкновения поездов, остальные случаи были сходом вагонов с рельсов и др.

AFP указывает, что транспортные происшествия нередки в Индонезии из-за устаревания поездов, автобусов и даже самолетов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индонезия столкновение поездов
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