Во время катастрофы индийского поезда его машинисты смотрели крикет

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Причиной столкновения поездов в октябре 2023 года в Индии, в результате которого погибли 14 человек, стал просмотр машинистами трансляции матча по крикету, сообщил индийский министр путей сообщения Ашвини Вайшнав. Его слова приводит Press Trust of India (PTI).

Авария, о которой идет речь, произошла в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии 29 октября 2023 года. На маршруте Ховра — Ченнаи столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли 14 человек, еще более 50 пассажиров пострадали.

Вайшнав сообщил, что машинист и его помощник в момент столкновения смотрели матч по крикету на смартфонах. Как отмечает The Print Hindi, оба они погибли.

Чемпионат мира по крикету в октябре—ноябре 2023 года проводила Индия. По информации AFP, в день аварии состоялся матч между сборными Англии и Индии.

Министр отметил, что власти прорабатывают систему мер, которая гарантирует, что машинисты и их помощники будут полностью сконцентрированы на управлении поездом.