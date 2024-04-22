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Политика ,  
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Reuters сообщил об авиаударе по пусковой установке в Сирии

Reuters: самолет коалиции США уничтожил пусковую установку в Сирии
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Michael Ammons / U.S. Air Force / Getty Images)

Истребитель возглавляемой Соединенными Штатами коалиции на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку после попытки ударить по военной базе в районе Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и источник в службе безопасности Ирака. Аналогичные данные приводит собеседник ТАСС в Пентагоне.

По словам американского чиновника, по военной базе выпустили по меньше мере пять ракет, никто из американских военнослужащих не пострадал. «Самолет возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии нанес удар по пусковой установке», — добавил он. Иракские источники уточнили, что он располагался в Зуммаре, городе на границе с Сирией.

Нападение на американскую базу стало первым с начала февраля. Удар нанесли, после того как премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом. По данным агентства, вооруженные группировки в Ираке решили возобновить атаки из-за отсутствия видимого прогресса в переговорах о прекращении деятельности коалиционных сил на территории Ирака.

На военной базе в Ираке произошел взрыв
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Ранее, 20 апреля, на военной базе сил шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» к югу от столицы Ирака Багдада произошел взрыв. По словам источников Reuters, причиной стал авиаудар. Sky News Arabia сообщила, что прогремело несколько взрывов. Источник AFP сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших, второй собеседник — о трех пострадавших. Информации о том, кто нанес удар, не было.

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Сирия США Ирак коалиция атака
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